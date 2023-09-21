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Силы обороны продолжают успешно наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW

21 сентября, 2023 четверг
06:27
Война с Россией

Украинские защитники продолжают наступательные действия возле Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские войска на Мелитопольском направлении продолжали наступательные действия и нанесли значительные потери в живой силе и технике врага. Кроме того, Силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и укрепляются на новых закрепленных рубежах.

Как отметили в британской разведке, украинские защитники взяли под контроль позиции в Клищиевке (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), а передислокация российских воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское ослабила Бахмута.

Аналитики отмечают, что ранее наблюдали действовавшие в районе Запорожской области подразделения российской 83 отдельной десантно-штурмовой бригады. В то же время неясно, какую часть этого подразделения передислоцировали из Бахмута.

Что известно об увольнении Андреевки и Клещиевки под Бахмутом

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ уволили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клищиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позицию бригад и батальонов, которые освободили населенные пункты Клищиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

Украина
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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