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Силы обороны продолжают наступление на юге, оккупанты тщетно пытались отбить Урожайное, - Генштаб

17 августа, 2023 четверг
20:07
Война с Россией

В четверг, 17 августа, враг на Шахтерском направлении пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по его ЗРК

Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Враг нанес 4 ракетных и 37 авиаударов по территории Украины

А также россияне совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Турья Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Угроиды Сумской области и Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляне Харьковской области.
  • В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области.
  • В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.
  • В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковловка, Степное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоберислав, Львов, Понятовка, Никольское, Садовое Херсонской области и Херсон.

Утром 17 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили российские вертолеты Ка-52 в Донецкой и Запорожье.

военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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