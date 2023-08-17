Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по его ЗРК

Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Враг нанес 4 ракетных и 37 авиаударов по территории Украины

А также россияне совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Турья Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Угроиды Сумской области и Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляне Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Турья Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Угроиды Сумской области и Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляне Харьковской области. В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области. В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области. В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области.

силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковловка, Степное Запорожской области.

противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковловка, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоберислав, Львов, Понятовка, Никольское, Садовое Херсонской области и Херсон.

Утром 17 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили российские вертолеты Ка-52 в Донецкой и Запорожье.