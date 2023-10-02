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Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении и штурмы под Бахмутом, - Генштаб

2 октября, 2023 понедельник
21:36
Война с Россией

За сутки россияне нанесли 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Украинская ПВО сбила 4 из 7 ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 22 боевых столкновения. В результате российских атак ракетами, БПЛА, авиационных ударов и обстрелов населенных пунктов из РСЗО есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ безрезультатно пыталась восстановить утраченные позиции

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремячка Черниговской области; Голышевское, Турья, Михайловское, Покровка, Поповка, Пономаренки Сумской области; Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернесчины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спирное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Григоровка, Константиновка, Белая Гора, Дылиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары недалеко от населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявленка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация ВСУ нанесла по оккупантам 12 ударов, ракетные войска поразили ряд вражеских объектов

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.

  • За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов . В общей сложности за время полномасштабной войны по состоянию на утро 2 октября РФ потеряла более 279 тыс. военных.
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