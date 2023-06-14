Силы обороны продолжают наступление и имеют частичный успех на фронте, освободили более 3 км² за трое суток, - Генштаб
Украинские силы обороны продолжают наступать на фронте и добились частичного успеха. За последние трое суток они освободили более 3 квадратных километров территории
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
На Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
За последние трое суток Силы обороны Украины преуспели в продвижении на определенных направлениях, заняв от 200 метров до 1 километра и 400 метров. В результате украинские военные освободили около 3 квадратных километров территории.
- По состоянию на 12 июня отмечалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, сдвинув тем самым неприятеля.
- На следующий день Минобороны отчитывалось , что ВСУ продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях.
- Утром 14 июня Генштаб ВСУ отмечал: на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудару в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времивка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
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