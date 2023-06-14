Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.

За последние трое суток Силы обороны Украины преуспели в продвижении на определенных направлениях, заняв от 200 метров до 1 километра и 400 метров. В результате украинские военные освободили около 3 квадратных километров территории.