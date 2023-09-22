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Обновлено

Россияне за сутки войны в Украине потеряли 480 военных, 6 танков и 38 ракет, - Генштаб

22 сентября, 2023 пятница
08:11
Война с Россией

Украинские защитники продолжают держать оборону, вести наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, а также уничтожать россиян. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов

Об этом 22 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 274 950 (+480) военных
  • танков ‒ 4644 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 8891 (+8)
  • артиллерийских систем – 6177 (+40)
  • РСЗО – 785 (+4)
  • средств ПВО ‒ 528 (+0)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8)
  • крылатых ракет ‒ 1517 (+38)
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
  • подводных лодок ‒ 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8690 (+20)
  • специальной техники ‒ 912 (+1)

Данные уточняются.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Россияне обещают заключенным досрочное освобождение из тюрьмы в обмен на контракт с ВС РФ

"В связи с катастрофическими потерями окупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края российской федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенным обещают досрочное освобождение от мест лишения свободы в обмен на контракт с Вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны.

Армия РФ нанесла 59 ракетных и 62 авиационных удара по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Авиационные удары потерпели Гремяч Черниговской области; Дегтярное Сумской области; Огурцово, Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Невское Луганской области; Диброва, Андреевка, Миньковка, Клещиевка, Северное, Архангельское, Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Львов, Ольговка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен 1 вражеский ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

  • На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны русского войска, ныне закрепляются и отбивают атаки врага.
  • Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
  • Институт изучения войны сообщил , что украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны, через которую сейчас проникают украинские силы на западе Запорожской области.
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Контрнаступление ЗСУ
Купянск
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