Россияне за сутки войны в Украине потеряли 480 военных, 6 танков и 38 ракет, - Генштаб
Украинские защитники продолжают держать оборону, вести наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, а также уничтожать россиян. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов
Об этом 22 сентября сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 274 950 (+480) военных
- танков ‒ 4644 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 8891 (+8)
- артиллерийских систем – 6177 (+40)
- РСЗО – 785 (+4)
- средств ПВО ‒ 528 (+0)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8)
- крылатых ракет ‒ 1517 (+38)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 8690 (+20)
- специальной техники ‒ 912 (+1)
Данные уточняются.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.
На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.
Россияне обещают заключенным досрочное освобождение из тюрьмы в обмен на контракт с ВС РФ
"В связи с катастрофическими потерями окупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края российской федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заключенным обещают досрочное освобождение от мест лишения свободы в обмен на контракт с Вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны.
Армия РФ нанесла 59 ракетных и 62 авиационных удара по территории Украины
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Авиационные удары потерпели Гремяч Черниговской области; Дегтярное Сумской области; Огурцово, Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Невское Луганской области; Диброва, Андреевка, Миньковка, Клещиевка, Северное, Архангельское, Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Львов, Ольговка, Тягинка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны поразили 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен 1 вражеский ударный БпЛА типа Shahed-136/131.
Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.
- На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны русского войска, ныне закрепляются и отбивают атаки врага.
- Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
- Институт изучения войны сообщил , что украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны, через которую сейчас проникают украинские силы на западе Запорожской области.
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