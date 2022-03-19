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Главная война с Россией Силы обороны продолжают наносить удары по врагу, белорусские больницы переполнены российскими военными.

Силы обороны продолжают наносить удары по врагу, белорусские больницы переполнены российскими военными.

19 мартa, 2022 суббота
07:36
война с Россией

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Об этом говорится в сводках Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 марта.

"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи", - говорится в сообщении.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Также в течение суток украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются.

Отмечается, что с территории Украины продолжают доставку погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации и росгвардии.

"Да, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков", – сказано в сообщении.

"Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

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