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Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб

8 сентября, 2023 пятница
19:41
Война с Россией

В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успехи в районе южнее Работино

Об этом говорится в сводке Генштаба за вечер 8 сентября.

Контрнаступление ВСУ и удары по российским террористам

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте

В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Россия нанесла 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гасичевка, Блешня Черниговской области, Винторовка, Середина-Буда, Старые Вырки, Веселовка, Грабовское Сумской области.
  • На Купянском направлении агрессор нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.
  • На Лиманском Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздоловка, Ямполевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении РФ нанесла авиационный удар вблизи Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк, Пивничное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении террористы нанесли авиационные удары неподалеку от Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Работино, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Одрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.
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