Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба за вечер 8 сентября.

Контрнаступление ВСУ и удары по российским террористам

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте

В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Россия нанесла 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.