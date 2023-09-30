Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW
29 сентября украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в районе Клищиевки.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российский военкор утверждал, что украинские силы захватили высоту возле Клищиевки в неустановленную дату. Военные блоггеры РФ заявляют, что продолжаются ожесточенные бои вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.
29 сентября российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились подтвержденных успехов. Украинский ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клищиевки.
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ безуспешно контратаковали вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки. Другой рассказывал, что российские силы перегруппировались вблизи Клищиевки и планируют отбить населенный пункт, но эти силы, вероятно, пока не имеют необходимых боевых возможностей.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- 24 сентября представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка , которую кафиры используют для логистики. Позже пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении.
- Накануне в пресс-службе Восточной группировки войск заявили , что враг бросает все силы, чтобы отразить утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки.
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