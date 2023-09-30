Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский военкор утверждал, что украинские силы захватили высоту возле Клищиевки в неустановленную дату. Военные блоггеры РФ заявляют, что продолжаются ожесточенные бои вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

29 сентября российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились подтвержденных успехов. Украинский ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клищиевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ безуспешно контратаковали вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки. Другой рассказывал, что российские силы перегруппировались вблизи Клищиевки и планируют отбить населенный пункт, но эти силы, вероятно, пока не имеют необходимых боевых возможностей.