Силы обороны преуспели вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 артсистем и 1 ЗРК россиян, - Генштаб ВСУ
Идут 563-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против государства Украина
Подробности случившегося на фронте в течение субботы, 9 сентября 2023 года, содержатся в оперативной информации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Ситуация на разных направлениях
В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Амбарного, Бударков Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись свыше 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Новониколаевка, Миропольское, Турья Сумской области, Гурьев Казачок, Бударки, Старица Харьковской области.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, КучеривкаОт Харьковской области.
На Лиманском направлении наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. От авиационных ударов пострадали Белогоровка Луганской области, Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали свыше 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.
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На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки. Вражеские авиационные удары получили Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 20 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись свыше 10 населенным пунктам, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись свыше 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские и минометные обстрелы были по Понятовке, Садовому Херсонской области и Днепровскому Николаевской области.
Активность окупантов
"Враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - отметили в Генштабе.
Удары по врагу и продвижение украинских войск
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Успешны в районах южнее Роботиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - заявили в Генеральном. штабы ВСУ.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники россиян.
Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
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