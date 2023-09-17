Силы обороны предусмотрели ночную атаку: Гуменюк рассказала детали тактики окупантов

Об этом пресс-секретарю Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне .

"Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Ракеты воздушного базирования выпущены из самолетов. Ракеты используют сложный маршрут, много маневрируют. Пытаются, как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. именно пытаясь найти варианты маневра, чтобы быть максимально результативными", – сообщила Гуменюк.

По словам военной, эта тактика для врага не нова, в то же время российские оккупанты продолжают искать максимально эффективную для себя организацию ведения боя. Однако украинские Силы обороны наблюдали подготовку РФ к нападению.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", - добавила спикер.

Что известно о ночной атаке

В ночь с 16 на 17 сентября российские террористы нанесли удары по городу Харькову. Кроме того, в Одесской области есть попадания по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу. Обошлось без человеческих жертв.

Российские войска выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из них – 6 "шахедов" и 6 крылатых ракет.

В частности, среди запущенных целей РФ 6 ударных БПЛА Shahed-136/131, атаковавших Украину по юго-восточному и южному направлениям, и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущены из 9 самолетов стратегической авиации. Ту-95мс из района Энгельса.