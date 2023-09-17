Силы обороны предусмотрели ночную атаку: Гуменюк рассказала детали тактики окупантов
В ночь на 17 сентября Украина подверглась "смешанной" атаке со стороны РФ, которая использовала дроны-камикадзе и ракеты. Враг пытался запутать систему противовоздушной обороны, однако готовился к этому некоторое время, что и разоблачило его
Об этом пресс-секретарю Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне .
"Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Ракеты воздушного базирования выпущены из самолетов. Ракеты используют сложный маршрут, много маневрируют. Пытаются, как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. именно пытаясь найти варианты маневра, чтобы быть максимально результативными", – сообщила Гуменюк.
По словам военной, эта тактика для врага не нова, в то же время российские оккупанты продолжают искать максимально эффективную для себя организацию ведения боя. Однако украинские Силы обороны наблюдали подготовку РФ к нападению.
"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", - добавила спикер.
Что известно о ночной атаке
В ночь с 16 на 17 сентября российские террористы нанесли удары по городу Харькову. Кроме того, в Одесской области есть попадания по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу. Обошлось без человеческих жертв.
Российские войска выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из них – 6 "шахедов" и 6 крылатых ракет.
В частности, среди запущенных целей РФ 6 ударных БПЛА Shahed-136/131, атаковавших Украину по юго-восточному и южному направлениям, и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущены из 9 самолетов стратегической авиации. Ту-95мс из района Энгельса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное