Силы обороны постоянно ведут контрбатарейную борьбу с противником, - Гуменюк

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"Противник достаточно накопил сил и средств на временно оккупированных территориях Украины. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу с противником на Юге. За минувшие сутки наши защитники уничтожили две артиллерийские установки, два беспилотника и бронетехнику. Однако россияне продолжают прятаться за место" Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне продолжают принудительную эвакуацию на временно оккупированных территориях

"Россияне пытаются вывозить людей с оккупированных территорий. Вывозят людей на те рубежи, куда переезжают сами. То есть там, где россияне обустраивают новые места базирования, они пытаются туда перевозить гражданское население. Люди неохотно идут на такое переселение и предпочитают остаться, чтобы дождаться ВСУ" , – добавила она.