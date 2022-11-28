Силы обороны поразили военный объект и 4 района сосредоточения войск РФ за сутки
В течение 27 ноября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России. Также враг пытается запугать украинцев тем, что ВСУ якобы задерживают их "для увеличения обменного фонда"
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 28 ноября.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
"В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждане Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.
- С 24 февраля по 27 ноября россияне потеряли в Украине 87 310 человек погибшими, 2905 танков, 278 самолетов и 261 вертолет.
- Также подтверждено, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян в Запорожье.
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