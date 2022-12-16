Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По уточненным данным Генштаба, российские оккупанты 16 декабря выпустили по территории Украины 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты. 60 крылатых ракет сбиты силами противовоздушной обороны.

Как отметили в Генштабе, оккупанты продолжают укреплять линию обороны на административной границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Также россияне усиливают оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированную территорию Крыма, в частности Северокрымского канала. Для этого на помощь дополнительно направили подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

Ситуация на основных направлениях обороны

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в течение дня не было, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако подразделения вооруженных сил Беларуси и России по-прежнему находятся в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Запсилье и Поповка Сумщины и Стрилечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Дворичная и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Харьковщины и Луганщины. Под обстрелы попали Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое (Харьковская область), Владимировка и Стельмаховка (Луганская область).

На Лиманском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне и дальше штурмуют украинские позиции, чтобы попытаться прорваться сквозь линию обороны. Обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг бил по окрестностям Богоявления, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обстреливают правобережье Днепра. В течение дня пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь на Запорожье, а также Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово на Херсонщине.

Утром 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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