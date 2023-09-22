Силы обороны получат дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля"

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В министерстве рассказали, что боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы против легкобронированной техники и огневых позиций врага. И уточнили, что к эксплуатации допустили сразу три образца модулей "ШаБля".

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер Великобритании Борис Джонсон", – прокомментировал это решение лидер команды разработчиков.

Фото: t.me/ministry_of_defense

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Как сообщает "Милитарный", турель с дистанционным управлением "ШаБля" можно устанавливать на автомобили, беспилотные наземные платформы, в окоп, блиндаж или другое место. Модуль можно вооружать пулеметом, автоматическим гранатометом, другим оружием. Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. Благодаря дистанционному управлению операторы могут вести огонь, находясь в безопасном месте. Комплекс обеспечивает дистанционное поражение неприятеля на расстоянии до 2 км.

Недавно такими модулями с танковыми пулеметами 7,62 мм оснастили украинский батальон "Волки Да Винчи". Модули установили на беспилотную наземную платформу "Рысь".