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Силы обороны овладели Андреевкой Донецкой области, - Генштаб

15 сентября, 2023 пятница
06:54
Война с Россией

За прошедшие сутки украинские военные успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, ВСУ овладели Андреевкой

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовой Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Россияне нанесли 2 ракетных и 59 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам государства.

Также, вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения испытали припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Стрелка, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Клещиевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и три ЗРК врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов противника.

  • Напомним, что 14 сентября украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным .
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