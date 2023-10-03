Силы обороны отвоевали более выгодные позиции у Андреевки, - ISW
Украинские войска занимают неопределенные более "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться в этом направлении
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но 2 октября не добились никаких подтвержденных успехов. Представитель Восточной группы войск ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что тяжелые бои продолжаются к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит нынешняя российская линия защита.
Евлаш заявил, что российские войска стремятся любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продолжали попытки продвинуться к востоку от железнодорожной линии возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и что украинские войска занимают неопределенные более "выгодные" позиции в этом районе.
Российский источник утверждает, что чеченский отряд спецназначения "Ахмат" и 1-й батальон 4-й ОМСБр отразили украинскую атаку вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Андреевки.
Российские войска продлили контратаки в районе Бахмута, но не продвинулись 2 октября. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безрезультатно пытались отразить утраченные позиции вблизи Андреевки.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- 24 сентября представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка , которую кафиры используют для логистики.
- Позже пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении.
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