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Силы обороны отразили все атаки россиян вблизи Роботино и Клищиевки, - Генштаб

17 октября, 2023 вторник
19:23
Война с Россией

В течение суток оперативная обстановка на востоке и юге Украины оставалась сложной. В то же время украинские защитники отбили все вражеские атаки в районах Роботино Запорожской области и Клищиевки Донецкой области

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений между российскими и украинскими войсками. В то же время, оперативная обстановка на южном и восточном фронтах остается сложной.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области; Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак у Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодязи, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клищиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силы обороны отразили здесь 5 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского, Ривнополя Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Качкаровка, Одрадокаменка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Дмитровка, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Россия атаковала территорию Украины ракетами, авиацией и дронами

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 "шахедов".

Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ дважды попали в районы скопления оккупантов

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

  • Накануне сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и имеют частичный успех западнее временно оккупированного Вербового Запорожской области.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
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