Силы обороны отразили все атаки россиян в районе Авдеевки и не потеряли свои позиции, - Генштаб

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Армия РФ нанесла 2 ракетных и 76 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений.

Россия нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Кроме этого, оккупанты атаковали южные регионы нашего государства ударными БПЛА типа Shahed-136/131, большая часть из которых уничтожена нашей противовоздушной обороной.

Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Блесна Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басовое, Гатище, Волчанские Хутора, Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Бердичи, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и боеприпасов врага.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.