Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 23 января.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения оккупантов и враждебный состав логистики.

В Генштабе подтвердили потери оккупантов за 20-21 января. Враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков. В результате боевого столкновения с подразделениями ВСУ потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них погибли. Кроме того, были уничтожены танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр". Еще 4 единицы повреждены.

В Луганской области оккупанты пытаются информационно изолировать местных жителей

Отмечается, что в ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области оккупанты пытаются информационно изолировать местное население. По данным генштаба, украинское телевидение и мобильная связь там недоступны.

Также с начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены, всех тяжелых раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона, небольшое количество отправляют в временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

За день россияне нанесли 18 авиационных и 4 ракетных ударов, совершили 24 обстрела из РСЗО

Известно, что две ракеты уничтожили украинские ПВО.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – обстановка без существенных изменений.

Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Нововасиловка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое на Харьковщине.

В других направлениях ситуация следующая:

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области.

огневого поражения получили районы Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области. На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области. На Херсонском направлении кафиры ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз огневого воздействия с РСЗО испытали Антоновка и Херсон.

За день, 23 января, зенитные подразделения ВСУ на восточном направлении уничтожили два российских штурмовика Су-25, вертолет Ка-52, две ракеты Х-59М и дрон "Орлан-10".

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