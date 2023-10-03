Силы обороны отразили вражеские атаки возле Макеевки, Степного, Старомайорского и Ровно на востоке, - Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Так, за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. На Бахмутском направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Оккупанты за сутки нанесли 8 ракетных ударов по Украине

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 47 авиационных ударов и совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также РФ атаковала Украину 7 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. ПВО уничтожило 4 вражеских "шахеда". В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Степь Сумской области; Купянск, Ивановка и Чернещина Харьковской области; Заречное, Спорное, Лиман, Клещиевка, Александро-Шультино, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ 13 раз попали по районам скопления россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника.