Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что за сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам. От вражеского огневого поражения пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.

Наибольшие обстрелы получили Запорожское и Южнобужское направление.

На Запорожском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА, в частности, иранского производства Shahed-136.

В ночь на 27 сентября от обстрелов вражескими ракетами пострадало Запорожье, в результате чего была повреждена линия электропередачи

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