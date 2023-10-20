Силы обороны отразили около 23 атак на Купянском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 20 октября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток произошло 77 боевых столкновений. Российские террористы нанесли 5 ракетных и 33 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях террористы сохраняют военное присутствие в приграничном районе. Продолжаются обстрелы населённых пунктов с территории РФ. Враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Старикове Сумской области; Гатище, Волчанск, Огурцово, Бологовка Харьковской области.

и направлениях террористы сохраняют военное присутствие в приграничном районе. Продолжаются обстрелы населённых пунктов с территории РФ. Враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Старикове Сумской области; Гатище, Волчанск, Огурцово, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага неподалеку от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Кучеривка, Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

направлении украинские воины отбили около 20 атак врага неподалеку от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Кучеривка, Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага восточнее Невской Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

направлении Силы обороны отразили атаку врага восточнее Невской Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отразили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области. РФ нанесла авиационные удары вблизи Клищиевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

направлении украинские воины отразили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области. РФ нанесла авиационные удары вблизи Клищиевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении агрессор вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

направлении агрессор вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области. Россия нанесла авиационные удары неподалеку от Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области. Россия нанесла авиационные удары неподалеку от Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое и Новоберислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны Херсонской области и Херсону.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в строительстве.

Удары по россиянам

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.