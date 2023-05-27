Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

РФ за сутки совершила 20 ракетных ударов по Украине

За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей - с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, уничтоженных нашими защитниками.

По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет из С-300/С-400. Второй раз - ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер". Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка.

Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

Также россияне совершили около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Среди российских военных учащаются случаи дезертирства

В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и уехали в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

Силы обороны нанесли 14 ударов по сосредоточению живой силы и техники противника

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10" и 2 типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Ситуация по направлениям

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам Стрелечи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Павловка, Вольфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодезное, Двухлетнее, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки Херсонской области. Обстрелял населённые пункты Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.