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Силы обороны отразили многочисленные атаки РФ в районе Марьинки, продолжаются тяжелые бои за Бахмут, - Генштаб ВСУ

16 мая, 2023 вторник
06:57
Война с Россией

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов. Подробная информация будет предоставлена впоследствии.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Силы обороны поразили 14 районов скопления живой силы и склад боеприпасов.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.

РФ нанесла 2 ракетных и 48 авиаударов по Украине

За прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того, РФ нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

Оккупанты используют школы в Донецкой области для размещения военных

Противник продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях. Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области, российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы скрыта военная техника, подвальные помещения служат как укрытие.

Ситуация по направлениям

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелы подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись  Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Вольфин, Шпиль и Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области; Малая Токмачка – Запорожской и Станислав и Кизомис на Херсонщине. Совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, а также города Херсона.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Луганщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Константиновка
Харковщина
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