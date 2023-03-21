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Силы обороны отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск

21 мартa, 2023 вторник
06:50
война с Россией

20 марта враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Однако украинские воины продолжали уничтожать противника и отразили более 120 атак

Об этом в утренней сводке 21 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Однако украинские защитники отразили более 120 атак россиян на указанных направлениях.

В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.

РФ нанесла 21 авиационный и 9 ракетных ударов по Украине в течение суток

Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто.

Среди гражданского населения утрат нет.

В общей сложности противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок.

В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Дворичная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелечья и Чугуевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения.

Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области.

Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное.

Обстреляны Миньковка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Василовка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. Всего от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов.

В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону.

Враг интенсивно обстреливает, в частности Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Чаривное Запорожской области; Времовку, Новополь и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

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