Силы обороны отразили атаки врага около четырех населенных пунктов, - Генштаб ВСУ
За 19 сентября войска РФ нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. Однако Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Майорска, Веселой, Курдюмовки и Новомихайловки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки, 19 сентября, российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В результате российских обстрелов за сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.
В настоящее время сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная
- на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск
- на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Червоное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка
На Южнобужском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.
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