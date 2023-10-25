Силы обороны ликвидировали 800 окупантов, 44 артсистемы и 7 танков, - Генштаб

Об этом 25 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 296 310 (+800)

танков ‒ 5112 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 9697 (+28)

артиллерийских систем – 7125 (+44)

РСЗО – 833 (+5)

средств ПВО ‒ 554 (+2)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9)

крылатых ракет ‒ 1538 (+1)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подлодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9474 (+27)

специальной техники ‒ 1007 (+1)

Генштаб: Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага недалеко от Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены более 10 атак противника.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки кафиров в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 6 ракетных и 51 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 51 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 25 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Синковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Выемка, Дилиевка, Авдеевка, Марьинка, Победа, Старомайорское Донецкой области; Змиевка, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны уничтожили 12 артиллерийских средств и логистический хаб россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили 12 артиллерийских средств, логистический хаб, пункт управления, средство противовоздушной обороны, а также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.