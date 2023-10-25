Силы обороны ликвидировали 800 окупантов, 44 артсистемы и 7 танков, - Генштаб
Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов
Об этом 25 октября сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 296 310 (+800)
- танков ‒ 5112 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 9697 (+28)
- артиллерийских систем – 7125 (+44)
- РСЗО – 833 (+5)
- средств ПВО ‒ 554 (+2)
- самолетов – 320 (+0)
- вертолетов – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9)
- крылатых ракет ‒ 1538 (+1)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подлодок - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 9474 (+27)
- специальной техники ‒ 1007 (+1)
Генштаб: Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага недалеко от Надежды и Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены более 10 атак противника.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.
На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки кафиров в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Армия РФ нанесла 6 ракетных и 51 авиационных ударов по территории Украины
За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
Всего враг нанес 6 ракетных и 51 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, в ночь на 25 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.
Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Синковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Выемка, Дилиевка, Авдеевка, Марьинка, Победа, Старомайорское Донецкой области; Змиевка, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Никольское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны уничтожили 12 артиллерийских средств и логистический хаб россиян
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск уничтожили 12 артиллерийских средств, логистический хаб, пункт управления, средство противовоздушной обороны, а также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи поселка Подстепное и захватила участок дороги, соединяющей населенные пункты: Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.
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