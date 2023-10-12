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Силы обороны отразили атаки врага на 5 направлениях, в течение суток произошло 95 боеприкосновений, - Генштаб

12 октября, 2023 четверг
07:15
Война с Россией

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских окупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении . Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Армия РФ нанесла 2 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Кроме того, в результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, в ночь на 12 октября, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа Shahed-136/131.

Всего враг нанес 2 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Торское, Северск, Спорное, Васюковка, Миньковка, Кондратовка, Часов Яр, Ивановское, Ступочи, Клещиевка, Андреевка, Дилиевка, Керамик, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Никополь Днепропетровской области; Новорайск, Змиевка, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

  • В ночь на 12 октября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Тревогу объявляли на юге и центре. Зафиксированы прилеты в Харькове.
  • Террористы запустили 33 беспилотника по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 28 дронов.
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