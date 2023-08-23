Силы обороны отразили атаки россиян возле Авдеевки, на фронте произошло более 30 боестолкновений, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Под минометными и артиллерийскими обстрелами были более 20 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеновка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тонечко, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Огромное, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Армия РФ нанесла 4 ракетных 58 авиационных ударов по территории Украины

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате террористических атак РФ погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов и пункт управления врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.