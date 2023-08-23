Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны отразили атаки россиян возле Авдеевки, на фронте произошло более 30 боестолкновений, - Генштаб

Силы обороны отразили атаки россиян возле Авдеевки, на фронте произошло более 30 боестолкновений, - Генштаб

23 августа, 2023 среда
07:16
Война с Россией

Силы обороны 22 августа отразили атаки российских военных возле Авдеевки Донецкой области. На фронте за сутки произошло более 30 боевых столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Под минометными и артиллерийскими обстрелами были более 20 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеновка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тонечко, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Огромное, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Армия РФ нанесла 4 ракетных 58 авиационных ударов по территории Украины

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате террористических атак РФ погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов и пункт управления врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.

  • Силы обороны продолжают наступать в селе Роботино и его окрестностях на западе Запорожской области. Таким образом, украинские воины приближаются ко второй линии обороны россиян, которая, по словам ISW, может быть относительно слабее первой.
Украина
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Росія, РФ, Москва, безпілотник, ПВО
22 августа, 2023 вторник
Ночная атака дронов на Москву: власти сообщают о четырех сбитых беспилотниках, поврежденных домах и авто
Ту-22М3
22 августа, 2023 вторник
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
22 августа, 2023 вторник
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
23 августа
07:03
OPINION
О Берлинской, Притуле, Порошенко, Шевченковской премии и уважении
06:43
В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых
06:20
война против РФ ВСУ
ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW
06:15
Россия искажает историю и распространяет теории заговора, пытаясь отравить демократии ЕС дезинформацией, - Еврокомиссия
06:08
Анонс
"Спартак Трнава" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций
05:35
Лесные пожары в Греции: найдены еще 19 погибших, огонь охватил более 8500 га
05:11
Обновлено
москва, кремль
В Москве останавливали работу аэропортов. Столицу РФ якобы атаковали БПЛА
04:26
Ситуация в ночь на 23 августа: Россия атаковала Одесскую область. Хронология
02:58
Медведев заговорил о присоединении Абхазии и Южной Осетии к России
01:58
Лунин не поразил Анчелотти. Основным вратарем "Реала" выбрали не украинца, - СМИ
01:21
В Сумской области российские дроны-камикадзе повредили многоэтажку. Есть раненые
00:38
Это наша обязанность: Промоутер раскрыл планы Усика после боя с Дюбуа
00:20
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 августа
00:03
В Чехии арестовали 14 квартир и другое имущество семьи ракетостроителей из РФ Обносова
2023, вторник
22 августа
23:56
Лига чемпионов: результаты всех матчей решающего раунда квалификации
23:26
Дым и выстрелы в Крыму: оккупанты сообщают об учениях и дронах-разведчиках
23:19
В ДТП в Винницкой области погибли 9 человек, все ехали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком
22:39
"Жизни россиян также имеют значение": Ларс фон Триер возмутился из-за датских F-16 для Украины
22:33
Фестиваль с украинскими звездами в Варшаве спонсируют владельцы Russian shops в Европе: артистов просят отказаться от участия
22:12
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, кто стоит за диверсиями на стратегических объектах РФ
21:50
В Белом доме отреагировали на публикации, что война в Украине зашла в "тупик"
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
Контроль над Роботиным и Новопрокоповкой, прохождение основной линии обороны врага открывают путь в Токмак. Колонка Сергея Згурца
21:28
Эксклюзив
на фото: Андрей Ильенко
Проверить всех с "белыми" билетами с 2014 года: нацгвардеец Ильенко об обысках в ВЛК и военкоматах
21:27
В Офисе президента объяснили, почему Украина приняла формат "гибридного трибунала" по преступлениям РФ
21:04
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
21:00
Лесные пожары в Греции: огонь подбирается в столицу, объявлена эвакуация
20:25
Ребров изменил состав сборной Украины перед матчами с Англией и Италией
20:22
Эксклюзив
Надо требовать от государства вкладываться в эту войну и думать о следующих шагах, – Люба Шипович
20:17
Исследование: более 88% опрошенных украинцев гордятся своим гражданством, 69% считают распад СССР положительным событием
20:05
ВСУ поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк", - Генштаб
20:05
OPINION
Почему Трампу не стоит шутить
20:00
Обзор
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
19:47
Россия затапливает паромы ради защиты Крымского моста, - ГУР
19:42
Процесс происходит: президент Польши подтвердил перемещение ядерного оружия из РФ в Беларусь
19:39
Обновлено
Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ
19:29
Эксклюзив
"Цена – огромная, но свобода – не бесплатна. У нас нет другого выхода", – командир роты 47 ОМБр Александр Ширшин. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:19
Как будут учиться школьники в Киеве: даты каникул, аттестации и компенсаторных занятий
19:08
Эксклюзив
В Запорожском горсовете сообщили, что за минувшие сутки россияне 96 раз обстреляли область
19:01
В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
18:40
РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV