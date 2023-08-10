Об этом 10 августа сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 252 200 (+580) человек ликвидировано

танков ‒ 4278 (+16)

боевых бронированных машин ‒ 8303 (+13)

артиллерийских систем – 5028 (+15)

РСЗО – 711 (+0)

средств ПВО ‒ 469 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 313 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4)

крылатых ракет ‒ 1377 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16)

специальной техники ‒ 746 (+4)

Данные уточняются.

Ситуация на фронте: ВСУ отразили атаки россиян. Сводка Генштаба

Между Силами обороны Украины и вражеским войском за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений на фронте. Об этом в утренней сводке 10 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населеннын пунктов, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки россиян в окрестностях Клищиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии армии РФ, защитники Украины успешно отразили атаки в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области.

Нанесли авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Отрадному, Большой Новоселке, Благодатному, Сторожеву, Старомайорскому Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачье Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольга, Приднепровское, Берегово, Станислав Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия нанесла 50 авиаударов и совершила 59 обстрелов из РСЗО по Украине в сутки

Враг нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Силы обороны поразили 3 пункта управления, 6 артсред на огневых позициях и еще важный объект противника

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу россиян.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект оккупантов.