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Силы обороны отразили атаки россиян на трех направлениях, - Генштаб

5 октября, 2023 четверг
07:29
Война с Россией

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки россиян на Лиманском Шахтерском и Купянском направлениях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 60 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда".

Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и боеприпасов врага.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам противника.

  • За прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
  • Как отмечает Институт изучения войны, украинские защитники продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области.
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