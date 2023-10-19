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Самолет, вертолет, танки и 630 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине

19 октября, 2023 четверг
07:54
Война с Россией

Украинские военные отразили атаки окупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ уничтожили самолет, вертолет и ликвидировали 630 россиян

Об этом 19 октября пишет Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 290 680 (+630) человек,
  • танков ‒ 4992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9437 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 6983 (+39) ед,
  • РСЗО – 818 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 548 (+1) ед,
  • самолетов – 320 (+1) ед,
  • вертолетов – 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17) ед,
  • крылатые ракеты ‒ 1534 (+0) ед,
  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
  • специальная техника – 985 (+3).

Сводка Генштаба: Силы обороны отразили атаки россиян на 5 направлениях, на фронте произошло около 80 столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отразили 3 атаки врага. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 – в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении . Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Армия РФ нанесла 15 ракетных и 79 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Всего враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, 2 церкви, дом культуры, спортивный комплекс, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Каменка, Клещиевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор" врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожен российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

  • В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.
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