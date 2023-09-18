Украинские военные ликвидировали еще 620 окупантов, 3 танка и 24 артсистемы РФ
В течение суток воскресенья, 17 сентября, армия РФ пыталась продвинуться в районе Белой Горы и Андреевки Донецкой области, украинские военные отбили атаки оккупантов и ликвидировали еще 620 российских солдат
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 272 940 (+620) человек
- танков ‒ 4623 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 8834 (+6)
- артиллерийских систем – 6027 (+24)
- РСЗО – 776 (+0)
- средств ПВО ‒ 525 (+2)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27)
- крылатых ракет ‒ 1462 (+7)
- кораблей /катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 8571 (+34)
- специальной техники ‒ 901 (+5)
Данные уточняются.
Силы обороны отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении
Так, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.
За сутки враг совершил 70 авиаударов по Украине
Россияне нанесли 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационные удары получили Горки, Павловка, Поповка Сумской области; Надежда Луганской области; Терны, Торское, Северск, Веселое, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Так, за прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 6 крылатых ракет и 6 "шахедов". К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Украинские военные 9 раз попали по районам скопления оккупантов
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
- Силы обороны Украины в воскресенье, 17 сентября, полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
- Уже утром понедельника, 18 сентября, российские самолеты совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы звучали в Хмельницкой области – работала противовоздушная оборона.
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