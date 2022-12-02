Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 декабря.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьяновка.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курд Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

Украинская авиация 1 декабря нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Еще один подобный район поразили подразделения ракетных войск и артиллерии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb