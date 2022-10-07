Об этом в Фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении", - говорится в сообщении.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди других – Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давыдов Брод, Благодативка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов, говорят в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище

– из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздоловка

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздоловка на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк.

противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк. на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки

В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов по всей линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских кафиров в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили более 20 беспилотников врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу.

Для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыли 500 отмобилизованных уголовников.

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