Силы обороны отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов
За минувшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде.
"Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарно Харьковской области
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки
- на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки
- на Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Зеленовке, Чернобаевке и Херсону.
Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
- Украинская авиация за сутки, 16 ноября, нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов РФ, а ракетные и артиллерийские войска поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
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