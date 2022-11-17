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Силы обороны отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов

17 ноября, 2022 четверг
09:12
война с Россией

За минувшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области

Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде.

"Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарно Харьковской области
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка
  • на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки
  • на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки
  • на Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Зеленовке, Чернобаевке и Херсону.

Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

  • Украинская авиация за сутки, 16 ноября, нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов РФ, а ракетные и артиллерийские войска поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

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