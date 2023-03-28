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Силы обороны отразили 24 атаки врага на четырех основных направлениях боев, - Генштаб

28 мартa, 2023 вторник
19:25
война с Россией

В Генштабе рассказали, что в центре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности, ВСУ за день отразили 24 атаки врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Об этом говорится в сводке Генштаба за 28 марта.

Силы обороны нанесли 5 авиаударов по личному составу и технике врага, ракетами поразили пункт управления, склад боеприпасов и район скопления оккупантов.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

В течение суток противник нанес по территории Украины 11 авиа- и 2 ракетных удара

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб отмечает, что сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск ВС РФ. Кроме того, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия на направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле не менее 171 730 солдат, 6966 боевых бронемашин и 2653 артиллерийских системы.

Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
потери окуппантов
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