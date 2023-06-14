Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 10 иранских ударных дронов типа Shahed-131/136.

За сутки враг нанес 37 ударов с воздуха, а также 32 раза обстрелял из реактивных систем наши позиции и населенные места.

Противник продолжает активность на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях – продолжаются бои, за сутки произошло 39 боевых столкновений.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Бударки и Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиливка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Катериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области; Карповичи, Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Вовчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия нанесла авиационный удар вблизи Кисловки Харьковской области. Артиллерийскии и минометныи обстрелам подверглись Новомлынск, Дворична, Западное, Берестово Лиман Первый, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении рашисты пытались наступать в районе Веселого. Нанесли авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка - Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел тщетные наступательные действия вблизи Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спорного, Раздолевки, Левадного, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время РФ совершила артиллерийские обстрелы вблизи населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении российская армия нанесла авиаудар близ Золотой Нивы, обстреляла населенные пункты Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времивка, Большая Новоселка, Вольное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться, обстреливает артиллерией населенные пункты Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Червоное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Зализнычное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Омельник, Степное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Же запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Козацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Огромное, Кизомыс.

Потери российского войска

За сутки самолеты сил обороны нанесли 12 ударов по позициям вражеского персонала. За то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов, где были сосредоточены вражеские бойцы, 1 зенитно-ракетная установка и 3 станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.