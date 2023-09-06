Силы обороны уничтожили 610 окупантов, 36 артсистем и 8 танков, - Генштаб

Об этом 6 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 266 290 (+610) человек

танков ‒ 4497 (+8)

боевых бронированных машин – 8682 (+12)

артиллерийских систем – 5685 (+36)

РСЗО – 748 (+1)

средств ПВО ‒ 505 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7)

крылатых ракет ‒ 1447 (+0)

кораблей /катеров ‒ 19 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15)

специальной техники ‒ 852 (+1)

Данные уточняются.

Сводка Генштаба: На фронте произошло 28 боевых столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по более 25 населенным пунктам, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области, Зноб-Новгородское, Стариковое, Покровка, Александровка Сумской области и Шевченко, Старица, Гатище, Плетеновка, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районы Белогоровки Луганской области, Торское, Северское, Спорное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили атаки противника в районах Железнянское, Клищиевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ступочки, Белая Гора, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах Мала Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Гавриловка, Ивановка, Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне пытались безуспешно наступать у Новоегоровки и Клещиевки, продолжаются тяжелые бои

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На направлении Роботино-Новопрокопка украинские военные имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника.

"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки. Трудные бои продолжаются", - добавили в Генштабе.

Армия РФ нанесла 40 авиационных ударов и совершила 51 обстрел из РСЗО по Украине

В течение суток враг нанес 40 авиационных ударов и произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

ВСУ поразили 14 артсред и состав боеприпасов врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 боеприпас и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.