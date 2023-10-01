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Силы обороны отбили атаки россиян на 4 направлениях, - Генштаб

1 октября, 2023 воскресенье
20:05
Война с Россией

В течение суток украинские защитники отразили вражеские атаки на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Запорожском направлениях. На фронте произошло 30 боевых столкновений

Об этом 1 октября сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения из Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг наносил авиационные удары в районах населённых пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенным пунктам, среди них: Сеньковка Черниговской области; Степное, Владимировка, Хотинь, Степок, Покровка, Рясное Сумской области, а также Одрадное, Дворичанское, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выимка, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменское, Выимка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Степового, Авдеевки и Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новоселовка, Степовое, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в том числе: Красногривка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Антоновка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорске Донецкой области. Артиллерийским и минометныме обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Новодонецкое, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Новопавловка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Козоцкий, Ольговка и Высокое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Станислав Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Армия РФ нанесла 8 ракетных и 72 авиационных ударов по территории Украины

Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 вражеских "шахедов".

Кроме этого, враг нанес 8 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны поразили ЗРК и пункт управления противника

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

  • В сутки субботы, 30 сентября, на фронте произошло 38 боевых столкновений между российской и украинской армиями. Россияне тщетно пытаются восстановить утраченные позиции, а ВСУ ликвидировали еще 440 их военных.
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Купянск
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