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Силы обороны отбили 4 вражеских атаки возле Макеевки на Луганщине, — Генштаб

5 октября, 2023 четверг
19:57
Война с Россией

Силы обороны в течение дня 5 октября отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили узел связи противника

А также зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Россияне нанесли 3 ракетных и 49 авиационных ударов по территории Украины

А также произвели 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также РФ атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских "шахеда". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных направлениях фронта произошло 30 боевых столкновений

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар возле Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Гаврилова Слобода, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Барановка, Гатище Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клищиевки и Иванополья Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торецк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненьке, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка. Под огнем окупантов находились около 10 населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Червоный Маяк, Ольговка, Понятовка, Херсон, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Днем 5 октября русская оккупационная армия попала в гражданский объект в деревне Гроза Купянского района, в результате чего погиб 51 человек. Служба безопасности Украины ищет наводчика.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Макеевка
ракетний удар
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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