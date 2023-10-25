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Силы обороны отбили 12 атак россиян на Авдеевском направлении, - Генштаб

25 октября, 2023 среда
19:48
Война с Россией

За последние сутки украинские защитники отразили 12 атак россиян на Авдеевском направлении Донецкой области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 25 октября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 47 авиационных ударов и совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате удара управляемой авиационной бомбой по жилому кварталу города Берислав Херсонской области, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Синьковка, Клюсы, Леоновка Черниговской области; Бачевск, Студенок, Стариково Сумской области; Вовчанск, Охримовка, Круглое, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении террористы вели безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где Силами обороны отбиты 11 атак врага. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надии и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Григоровки и Верхнекаменского Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Выемка, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Хромово Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении кафиры вели безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Степовое, Авдеевка, Тоненьке, Северное Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 12 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очеретино, Семеновка, Авдеевка, Семеновка, Северное, Опытное Донецкой области.
  • На Марьинском направлении агрессор вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены 14 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Гострое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Старомайорское Донецкой области. Также нанес авиационный удар возле Володино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении украинские воины отразили атаку противника возле Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое, Пятихатки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов более 25 управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Красный Маяк, Антоновка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркнули в Генштабе.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.

  • В ночь на 25 октября российские кафиры атаковали Украину беспилотниками. На Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на объект критической инфраструктуры.

  • Террористы применили 11 ударных "шахедов". ПВО уничтожила все дроны-камикадзе. В результате падения обломков, к сожалению, ранены среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции и другая гражданская инфраструктура.

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