Об этом 16 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - говорится в сообщении.

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По совам Маляр, наступательные действия украинских военных продолжаются.

"Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Справка.

Урожайное – поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Село расположено на правом берегу р. Мокри Яли.

Оно было оккупировано с марта 2022 года.

Утром Генштаб ВСУ писал, что россияне в районе Урожайного безуспешно пытались восстановить утраченное положение.