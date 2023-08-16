Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области
Украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах
Об этом 16 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - говорится в сообщении.
Фото: DeepState
По совам Маляр, наступательные действия украинских военных продолжаются.
"Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Справка.
Урожайное – поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Село расположено на правом берегу р. Мокри Яли.
Оно было оккупировано с марта 2022 года.
Утром Генштаб ВСУ писал, что россияне в районе Урожайного безуспешно пытались восстановить утраченное положение.
- Ранее Маляр сообщала, что ситуация на востоке Украины остается напряженной и сложной. Тем не менее, в Донецкой области продолжалось освобождение Урожайного.
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