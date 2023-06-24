Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский .

"На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается", - заявил Тарнавский.

Шершень подчеркнул, что новость опоздала на неделю из определенных тактических соображений.

"Действительн,о под Красногоровкой завладели несколькими позициями, в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, и поддержка артиллерии, и тяжелой техники. Совершили разминирование определенных участков", - сообщил Валерий Шершень.

Он также сообщил, что украинские штурмовые подразделения совершили неожиданный прорыв вперед. За последнюю неделю армия РФ пытается изгнать украинских военных с новых позиций путем ежедневных штурмов и интенсивных обстрелов.

"Это имеет для нас символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение тактического положения", - заявил спикер.