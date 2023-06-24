Силы обороны освободили территории возле Красногоровки Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года
Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые были под контролем оккупантов с 2014 года
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский .
"На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается", - заявил Тарнавский.
Шершень подчеркнул, что новость опоздала на неделю из определенных тактических соображений.
"Действительн,о под Красногоровкой завладели несколькими позициями, в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, и поддержка артиллерии, и тяжелой техники. Совершили разминирование определенных участков", - сообщил Валерий Шершень.
Он также сообщил, что украинские штурмовые подразделения совершили неожиданный прорыв вперед. За последнюю неделю армия РФ пытается изгнать украинских военных с новых позиций путем ежедневных штурмов и интенсивных обстрелов.
"Это имеет для нас символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение тактического положения", - заявил спикер.
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