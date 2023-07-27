Силы обороны освободили село Старомайорское в Донецкой области.

Видео опубликовал Владимир Зеленский.

На видео командир сообщает, что уволили село 35 отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей".

Как отмечают военные эксперты, увольнение Старомайорского и соседнего Приютного (оно пока остается под контролем армии РФ) позволит ВСУ атаковать с трех сторон укрепрайон ВС РФ в Урожайном на другом берегу реки Мокры Ялы. Это может заставить российские войска отойти на юг в сторону Старомлиновки на вторую линию обороны.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

25 июля в американском ISW заявили , что контрнаступление Украины не будет быстрым и легким.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

26 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские же оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили , что в среду наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля в Генштабе сообщили , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.