Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.

Населенный пункт уволили бойцы 2-го механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады ВСУ. Они опубликовали видео, в котором подтвердили увольнение Ровно.

"Орки убегают, мы идем вперед", - сказали в видео бойцы ВСУ.

Освобожденное село Ровнополь находится в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.