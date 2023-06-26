Силы обороны уволили Ровнополь в Донецкой области
Силы обороны вернули село Ровнополь Донецкой области под контроль Украины
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.
Населенный пункт уволили бойцы 2-го механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады ВСУ. Они опубликовали видео, в котором подтвердили увольнение Ровно.
"Орки убегают, мы идем вперед", - сказали в видео бойцы ВСУ.
Освобожденное село Ровнополь находится в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.
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