Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны освободили почти 38 кв. км территорий на востоке и юге Украины через неделю, - Маляр
Обновлено

Силы обороны освободили почти 38 кв. км территорий на востоке и юге Украины через неделю, - Маляр

3 июля, 2023 понедельник
09:39
Война с Россией

Силы обороны продолжают наступать на южных и восточных направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий

Об этом сообщает 3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на - Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что прошедшая неделя в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км.

Однако количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:

  • позапрошлую неделю 6457 обстрелов
  • прошлая неделя 11753 обстрела

На юге украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское.

По словам Маляр, за прошедшую неделю на юге Украины ВСУ освободили 28,4 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Противник открыл еще одно направление наступления на востоке

Как отмечает Маляр, буквально в последние дни, в конце недели враг фактически открыл еще одно направление наступления – Сватовский.

"Там, где находятся Середрянские леса, были самые ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман и фактически охвачены боями Невстке, Дибровы и Белогоровка", - отметила заместительница.

Также она добавила, что врагу не удается реализовать свои планы, равно как в Марьинке и Авдеевке.

Потери компактного скопления оккупантов, техники и пленные за неделю

По данным Маляр, результаты за прошедшую неделю так же высоки, как и за позапрошлую.

Силы обороны поразили:

  • 94 места скопления окупантов
  • 22 зенитно-ракетных комплекса
  • 7 пунктов управления
  • 44 человека были взяты в плен
  • 31 из 35 беспилотников шахидов были уничтожены
  • 5 станций РЭБ
  • около 19 складов оружия

"Это говорит о том, что Вооруженные Силы не только наступают, а осуществляют еще подготовку для того, чтобы продвигаться в конце концов быстрее", – добавила Маляр.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Украина
Мелитополь
Луганщина
военные силы Украины
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Анна Маляр
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 июля, 2023 воскресенье
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
обстріл, ППО
2 июля, 2023 воскресенье
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
Путін
1 июля, 2023 суббота
Во время мятежа Пригожина Путин отдыхал на яхте своего друга Ковальчука, - NYT
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.71
    Покупка 36.71
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
10:09
OPINION
Как Орбан с Путиным будут строить новый Советский Союз
09:41
Дело против Алексеева фабрикуют из-за того, что он защищает оппозиционных политиков, – София Федина
09:36
Обновлено
В Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях работала ПВО: Россия ночью атаковала Украину
09:25
Лицо российской культуры - это безысходность, достоевщина, обреченность, - Ирэна Карпа
09:07
Эксклюзив
В Новой Каховке после востока воды враг возобновил свои боевые позиции, - мэр Коваленко
08:37
В ставке-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, но ситуация стабильная, - Энергоатом
08:32
Эксклюзив
Враг нервничает и ищет новую тактику для своих мощностей в Черном море, - Гуменюк
08:26
Новое исследование показало, что собаки и люди имеют схожие черты в понимании языка тела
08:12
Алексей Данилов
"Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия может существовать в нынешнем виде": Данилов сказал, как может выглядеть страна-агрессор после распада
08:01
OPINION
Война как российская политтехнология
07:58
Силы ПВО ночью уничтожили 13 "шахедов" над Украиной
07:58
Инфографика
ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 16 БПЛА и 600 окупантов, - Генштаб
07:29
За сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления врага, - Генштаб
07:26
Израиль начал масштабную военную операцию в Палестине: по меньшей мере трое погибших и 12 раненых
07:10
В Военно-Морских силах планируют создать противоминный дивизион
06:58
Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
06:46
У Путина дилемма: стоять на стороне минобороны, или же остаться с поддержкой ультранационалистических военкоров, - ISW
06:28
Во временно оккупированном Мелитополе вражеских военных больше, чем местных жителей, - мэр
00:02
Украина победила Францию в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла на Олимпиаду
2023, воскресенье
2 июля
23:42
Аналитика
Сергей Згурец
Северное направление не угрожающее: формирование ударных группировок нет ни из белорусов, ни из вагнеровцев. Колонка Сергея Згурца
23:34
Армия РФ гатила по 7 общинам Сумщины: зафиксировано более сотни взрывов, есть повреждения
22:56
Россияни обстреляли Константиновку: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
22:28
На фото дети из Украины
Депортацией украинских детей в Беларусь занимается спортсмен-паралимпиец Талай
22:27
"Не крушите школы, не крушите автобусы!" Бабушка застреленного во Франции подростка выступила с обращением
22:10
Часть специалистов Росатома выехала с ЗАЭС, - мэр Энергодара
21:59
Эксклюзив
Константин Жеваго
В Украину пойдет капитал, как только здесь будут стабильные и предсказуемые условия в экономике, - Жеваго
21:58
В Энергодаре нет укрытий на случай инцидента на ЗАЭС, - мэр
21:32
ЧВК Вагнера
ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников
21:20
Забужко объяснила, почему дала разрешение на публикацию своих произведений на русском
21:12
Поступление-2023: для абитуриентов на оккупированных территориях заработала горячая линия
20:59
Дом мэра Л'Ай-ле-Роз после нападения
Погромы во Франции: дом мэра одного из пригородов Парижа пытались поджечь, пострадали его жена и ребенок
20:58
Европа планирует выйти из ядерного соглашения с Ираном, - СМИ
20:55
С тяжелыми боями ВСУ продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Маляр
20:39
Эксклюзив
Все, на что жалуется малый и крупный бизнес, кроме войны – это некомпетентные действия государства, - Жеваго
20:24
В фонтане в центре Днепра заметили питона
20:20
Обновлено
Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф
20:08
OPINION
Любовь умеет просить прощения. Эгоизм — нет
19:59
Обновлено
Украина завоевала 41 награду: Как выглядит итоговый медальный зачет Европейских игр-2023
19:58
ВСУ в течение дня уничтожили 22 артсредства и 2 системы ПВО врага, - Генштаб
19:40
"Погода будет штормовая": Минобороны предупредило, что этим летом "нежелательным гостям" не стоит ехать в Крым
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV