Об этом сообщает 3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на - Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что прошедшая неделя в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км.

Однако количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:

позапрошлую неделю 6457 обстрелов

прошлая неделя 11753 обстрела

На юге украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское.

По словам Маляр, за прошедшую неделю на юге Украины ВСУ освободили 28,4 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Противник открыл еще одно направление наступления на востоке

Как отмечает Маляр, буквально в последние дни, в конце недели враг фактически открыл еще одно направление наступления – Сватовский.

"Там, где находятся Середрянские леса, были самые ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман и фактически охвачены боями Невстке, Дибровы и Белогоровка", - отметила заместительница.

Также она добавила, что врагу не удается реализовать свои планы, равно как в Марьинке и Авдеевке.

Потери компактного скопления оккупантов, техники и пленные за неделю

По данным Маляр, результаты за прошедшую неделю так же высоки, как и за позапрошлую.

Силы обороны поразили:

94 места скопления окупантов

22 зенитно-ракетных комплекса

7 пунктов управления

44 человека были взяты в плен

31 из 35 беспилотников шахидов были уничтожены

5 станций РЭБ

около 19 складов оружия

"Это говорит о том, что Вооруженные Силы не только наступают, а осуществляют еще подготовку для того, чтобы продвигаться в конце концов быстрее", – добавила Маляр.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.