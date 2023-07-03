Силы обороны освободили почти 38 кв. км территорий на востоке и юге Украины через неделю, - Маляр
Силы обороны продолжают наступать на южных и восточных направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий
Об этом сообщает 3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на - Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.
Маляр отметила, что прошедшая неделя в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км.
Однако количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:
- позапрошлую неделю 6457 обстрелов
- прошлая неделя 11753 обстрела
На юге украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское.
По словам Маляр, за прошедшую неделю на юге Украины ВСУ освободили 28,4 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.
Противник открыл еще одно направление наступления на востоке
Как отмечает Маляр, буквально в последние дни, в конце недели враг фактически открыл еще одно направление наступления – Сватовский.
"Там, где находятся Середрянские леса, были самые ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман и фактически охвачены боями Невстке, Дибровы и Белогоровка", - отметила заместительница.
Также она добавила, что врагу не удается реализовать свои планы, равно как в Марьинке и Авдеевке.
Потери компактного скопления оккупантов, техники и пленные за неделю
По данным Маляр, результаты за прошедшую неделю так же высоки, как и за позапрошлую.
Силы обороны поразили:
- 94 места скопления окупантов
- 22 зенитно-ракетных комплекса
- 7 пунктов управления
- 44 человека были взяты в плен
- 31 из 35 беспилотников шахидов были уничтожены
- 5 станций РЭБ
- около 19 складов оружия
"Это говорит о том, что Вооруженные Силы не только наступают, а осуществляют еще подготовку для того, чтобы продвигаться в конце концов быстрее", – добавила Маляр.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
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