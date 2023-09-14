Маляр сообщила о взятии Андреевки под Бахмутом, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным

О взятии Андреевки в 15:53 сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отразить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки", - заявила Маляр.

Также она сообщила, что в этом секторе есть хорошие новости:

"Андреевка – наша! Закрепляемся на занятых позициях".

Фото: Скрин из телеграммы Маляр

Уже в 16:34 3-я отдельная штурмовая бригада опровергла это заявление, назвав его вредным, ложным и преждевременным:

"Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач".

Фото: Скрин из телеграммы 3-й ОШБр

После резкого заявления штурмовиков, Анна Маляр дополнила свое сообщение:

"Ситуация очень сложная и изменчивая. Держим кулаки за наших".

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии hromadske тоже опроверг информацию об освобождение Андреевки.

"Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. Сейчас в этом районе продолжаются активные жесткие боевые действия. Как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу", - сказал он.

Впоследствии Маляр сделала отдельное уточнение по поводу информации об увольнении Андреевки:

"Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. Сейчас произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои".