Маляр сообщила о взятии Андреевки под Бахмутом, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным
Украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута Донецкой области, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным
О взятии Андреевки в 15:53 сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отразить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки", - заявила Маляр.
Также она сообщила, что в этом секторе есть хорошие новости:
"Андреевка – наша! Закрепляемся на занятых позициях".
Фото: Скрин из телеграммы МалярУже в 16:34 3-я отдельная штурмовая бригада опровергла это заявление, назвав его вредным, ложным и преждевременным:
"Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач".
Фото: Скрин из телеграммы 3-й ОШБр
После резкого заявления штурмовиков, Анна Маляр дополнила свое сообщение:
"Ситуация очень сложная и изменчивая. Держим кулаки за наших".
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии hromadske тоже опроверг информацию об освобождение Андреевки.
"Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. Сейчас в этом районе продолжаются активные жесткие боевые действия. Как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу", - сказал он.
Впоследствии Маляр сделала отдельное уточнение по поводу информации об увольнении Андреевки:
"Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. Сейчас произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои".
- Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях продолжают держать инициативу. Россия потеряла 620 военных, корабль и подлодку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное