Силы обороны освободили 4 населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.



На Слобожанском направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы города Харькова.



На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений предпринимают попытки наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.



"Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости к государственной границе Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии Центрального военного округа, а в город Изюм – подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа", - говорится в сообщении.



Там отметили, что противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Червоное, Курулька, Долгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.



В Генштабе добавляют, что российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области.



"По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию РФ. Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья", - заявили в ГШ.



На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения.



"Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и, возможно, дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково", - говорится в сообщении.



На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь".



На Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления. На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.



"На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов. Продолжаются подготовительные мероприятия противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области", - заявили в ГШ.



На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск. На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси и дальше выполняют задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



"Не исключается осуществление противником провокаций в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины", - говорится в сообщении.



По информации Генштаба, на территории Республики Беларусь до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают базироваться на определенных аэродромах.



На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с РФ районах Украины.



"Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Противник также продолжает незаконное удержание граждан Украины и подвергает их пыткам и истязаниям", - говорится в сообщении.



В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был возобновлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.