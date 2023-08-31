Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах

Об этом 31 августа сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка ВСУ имели успех. Воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои", - добавили в сообщении.