Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах
За прошедшие сутки украинские военные продолжили наступление южнее города Бахмут. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах
Об этом 31 августа сообщает Генштаб ВСУ.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка ВСУ имели успех. Воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои", - добавили в сообщении.
- В течение 30 августа российские военные пытались наступать по трем направлениям: на Лиманском, Бахмутском и Запорожском. Однако успеха у них не было.
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